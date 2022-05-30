Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.

MSB duyurdu: Pençe-Kilit'te 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirildi.

PKK'ya bir darbe daha: 15 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.