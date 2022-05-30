Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. Kremlin Basın Servisi tarafından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Erdoğan-Putin görüşmesinde küresel gıda krizinin ele alındığı bildirildi. Bu bağlamda Putin'in Erdoğan'a, "Rus tarafının Türk ortaklarla koordineli olarak malların denizden engelsiz geçişini kolaylaştırmaya hazır olduğunu kaydetti. Bu aynı zamanda Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı için de geçerlidir" teklifini yaptığı duyuruldu.

TÜRKİYE ZİYARETİ

Putin ve Erdoğan'ın Ukrayna'daki son durumu ve Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenli gemi trafiğinin sağlanması konularını ele aldığı belirtildi. Açıklamada, "Başta ekonomi ve ticari alanda ikili işbirliği konusunda derinlemesine bir görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca Rus-Türk Hükümetlerarası Komisyon Eşbaşkanı ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın başkanlığındaki heyetin yakın zamanda Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin sonuçları ele alındı. Enerji, ulaşım ve turizm alanları da dahil olmak üzere karşılıklı yarar sağlayan bağların daha da güçlendirilmesi bağlamında liderler yeni temaslar üzerinde anlaştılar" denildi.

GIDA KRİZİ

Rusya ve Ukrayna'da küresel gıda krizine karşı koordineli bir çalışmayla ihracat gerçekleştirilebileceği vurgulanan açıklamada, "Ukrayna'daki durum görüşülürken, Karadeniz ve Azak Denizlerinde güvenli seyir sağlanması, sulardaki mayın tehdidinin ortadan kaldırılması konularına vurgu yapıldı. Vladimir Putin, Rus tarafının Türk ortaklarla koordineli olarak malların denizden engelsiz geçişini kolaylaştırmaya hazır olduğunu kaydetti. Bu aynı zamanda Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı için de geçerlidir" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamanın sonunda Putin'in Batı yaptırımlarına gösterdiği tepkiden de bahsedilerek, "Batılı ülkelerin dar görüşlü mali ve ekonomik politikaları sonucunda ortaya çıkan küresel gıda pazarındaki sorunlar ışığında Moskova'nın ilgili Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılması durumunda önemli miktarda gübre ve tarım ürünü ihraç edebileceği teyit edildi" denildi.

TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGE VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Putin ve Erdoğan’ın Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldığı ifade edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa Türkiye’nin İstanbul’da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdiği ifade edildi. Görüşmede Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkat çektiği belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekim 2019’daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirttiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Suriye mesajı: Terörden arındırılmış bölge zorunluluk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumburbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.

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