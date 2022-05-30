Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü. İki lider, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini, bundan sonra da arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti. Erdoğan, tarafların ve Birleşmiş Milletler’in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi’ne katılmaya ve merkeze İstanbul’da evsahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.

Putin'den Erdoğan'a: Tahıl koridoru kuralım... Sürpriz teklif Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine dair yaptığı açıklamada, gıda krizine ilişkin konuşulduğu duyurdu. Görüşmede, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl koridoru kurulması konusunda teklif sunduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Suriye mesajı: Terörden arındırılmış bölge zorunluluk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumburbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na sert sözler Sayıştay'ın 160. kuruluş yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kamu çalışanlarını tehdit ettiği için sert sözlerle eleştirdi ve "Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.