Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana’nın Kozan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
DEPREM YERİN 26,24 KM DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, saat 21.07’de merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesi olan, yerin 26,24 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
İlçede deprem hissedilirken kısa süreli panik yaşandı.
Osmaniye'de korkutan deprem Son deprem haberi Osmaniye'den geldi. Saat 17:32 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü, AFAD'dan açıklama var.
Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan 'deprem' uyarısı Dün Bingöl Yedisu'da meydana 4,1 şiddetindeki depremin ardından deprem uzmanı Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir uyarı geldi. Görür, 7 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini söyledi.