Türkiye Gazetesi

Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de yankı buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı olası operasyon sonrası hareketen geçen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı arayarak gelişmelere dair konuştu.

GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuru süreci, küresel gıda güvenliği, enerji güvenliği, terörle mücadele, Ukrayna’daki savaş, Suriye ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının hayata geçirilmesi ile birlikte bölgesel konular, ekonomi, enerji ve savunma sanayii alanlarında işbirliğinin arttırılması beklentisi dile getirildi.

Görüşmede Ukrayna’daki savaşın uzamasının gıda güvenliği, enerji güvenliği ve küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği değerlendirmesi yapıldı. Ukraynalı mülteci sayısının artması ve çatışma bölgelerinde ortaya çıkan insani durumdan duyulan endişe dile getirildi. Ukrayna’daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için müzakere sürecine yeniden ivme kazandırılmasının elzem olduğu ifade edildi.

NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin ittifakın güvenlik ve terörle mücadele konusundaki değer ve ilkelerini benimsemek durumunda olduğuna işaret edildi. Bu bağlamda İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleri konusunda somut adımlar atmalarının elzem olduğu vurgulandı.

"TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEK"

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Türkiye’nin ulusal güvenliğine ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Türkiye’nin tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi.

Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz dâhil tüm bölgede ulusal çıkarlarını koruyan, barış ve istikrarı esas alan yapıcı bir yaklaşım sergilemeye devam edeceği belirtildi.

Suriye’ye operasyon sinyali verildi! Türkiye’ye destek geldi: Binlerce savaşçımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar sonrası gözler Suriye’nin kuzeyine çevrildi. Suriye’ye yönelik yeni operasyon sinyalinin verilmesi üzerine Suriye’deki muhalifler Reuters haber ajansına konuştu.

Putin'e yakın isim: Türkiye yürüttüğü operasyonlarda haklı Rusya lideri Putin’in tüm kritik kararlarında etkin rol oynayan ve ülkenin Millî Güvenlik Kurulu görüşmelerinin değişmez ismi Yevgeniy Prigojin, Türkiye’nin Irak ve Suriye’de yürüttüğü operasyonlarda haklı olduğunu söyledi

Pentagon Türkiye'nin operasyonlarından rahatsız: Çok endişeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye ‘ye operasyon sinyali ABD’yi endişelendirdi. Pentagon sözcüsü Kirby, Türkiye'nin PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG'ye yönelik olası operasyonundan endişe ettiklerini belirtti.

Suriye'ye operasyon sinyali ABD'yi endişelendirdi Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgüt PKK/YPG’nin kontrol ettiği bölgelere yönelik askerî operasyon sinyali, ABD’yi endişelendirdi.

ABD'den Suriye'ye operasyon sonrası ilk açıklama: Türkiye ile temasa geçtik ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Suriye’de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atacağı açıklamasına ilişkin, ABD Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliğinin, Türkiye'deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi.

Erdoğan'dan 'terörle mücadele' mesajı: Hainlere cevabını yeni operasyonlarla vereceğiz Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, askerlerin kanlarının yerde kalmayacağını belirterek, yeni operasyonların başlatılacağını duyurdu.