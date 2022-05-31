Türkiye Gazetesi

Türkiye Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yeni bir operasyonun hazırlığını yaparken, altı muhalefet partisi muhtemel harekâta itiraz etti. 6’lı masada buluşan liderler, zamanlamadan dolayı endişeli olduklarını bildirdi.

CHP, İyi Parti, Saadet ve Gelecek Partisi ile DEVA ve Demokrat Parti liderleri, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya geldi. Görüşme 7 saat 15 dakika sürdü. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi vadeden muhalefet liderleri, bu toplantıda gündemin kapsamını genişletti. Zirvenin ardından yapılan 10 maddelik ortak açıklamada, NATO krizinden Suriye’ye yapılacak harekâta, seçimden ekonomide gelişmelere kadar birçok konuya temas edildi.

Bildiride özelikle Suriye’nin kuzeyine yapılması planlanan ve terör tehdidin ortadan kaldırılması için şart olan operasyon için ‘amalı, ancaklı’ ifadeler kullanıldı.

“Terörle mücadele ve sınır güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması ülkemizin hakkı, iktidarın ise sorumluluğudur. Ancak millî güvenliği ilgilendiren konular olağanüstü bir sürece girildiği intibaı verilerek önümüzdeki seçim sürecini de etkileyecek şekilde iç siyasette malzeme olarak kullanılmasına karşı ortak bir tavır geliştirme konusunda da kararlıyız. İlgili devlet kurumlarının, muhalefet partilerini olası operasyonun gerekçeleri, süresi, kapsamı ve hedefleri konusunda bilgilendirmeleri şarttır” denilen bildiride, başarılı harekâtın AK Parti’ye sandıkta kazandıracağından duyulan endişe dile getirildi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularını teröre verdikleri destek yüzünden veto edeceğini duyurmuştu. Muhalefet ise sessiz kalmıştı. Konu 6’lı masada gündeme geldi. Liderler bildirisinde “Bu konuda haklı taleplerimiz dile getirilirken diğer taraftan Doğu Akdeniz ve Ege’deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye’nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır” değerlendirmesi yapıldı. Muhalefet liderleri, silahlanma yarışına girerek Türkiye’yi tahrik eden, Ege adalarını silahlandıran Yunanistan’a tepkiyi “macera” olarak nitelendirdi.

DEMİRTAŞ'TAN ALTILI MASAYA: HİÇ Mİ UTANMIYORSUNUZ?

Terör örgütü PKK ile bağlantıları nedeniyle hüküm giyen HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP ile gizli ittifak içerisinde olan ve kendi içerisinde de adaylık yarışı yapan 6’lı masaya tepki gösterdi. Demirtaş “Siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen kendinize gelin” dedi.

Altılı masadan terör operasyonu açıklaması Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğiyle toplanan 6 muhalefet partisi dördüncü kez bir araya geldi. Toplam 7.5 saat süren toplantıda kur korumalı mevduat sistemine son verilmesi gerektiği, kapsamlı bir göç politikası geliştirilmesi gerektiğine değinilirken açıklamada Türkiye "Akdeniz ve Ege'de maceracı politikalardan uzak kalınmalı" denildi. Açıklamada terör operasyonlarına da yer verildi.

Yeni seçim kanunu planları bozdu! Altılı masada işler karıştı Yeni Seçim Kanunu’na göre milletvekilli dağılımının partilerin aldıkları oya göre yapılacak olması, muhalefetin planlarını bozdu.