Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin üst isimlerinden teröristbaşı Nuri Mahmud, örgütün yayın organında Türkiye’nin Suriye’de yeni operasyonu hakkında konuştu. “Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine yönelik yeni bir harekat sinyali vermesi üzerine Suriye’deki muhalifler Türk ordusunun yanında savaşacak binlerce savaşçılarının olduğunu açıklamıştı.

SİHA’LAR KADROMUZU HEDEF ALIYOR

Bölgeye operasyon an meselesiyken örgütü de korku sardı. Teröristbaşı Mahmud ABD ve Rusya’dan yardım istedi. Uluslararası güçlerin olası hareketi durdurması gerektiğini söyleyen teröristbaşı, “Her gün Şehba, Tel Rıfat, Resulayn, Tel Temir, Şehba, Kamışlı, Kobani, Malikiye, Ayn İsa'ya yönelik zaten hava harekatları, obüs ve tank atışları yapılıyor” diyerek çaresizliklerini resmetti. Sözlerine “Günlük olarak SİHA'larla kadrolarımız hedef alınıyor. Şimdi daha geniş kapsamlı bir harekat planları var” şeklinde devam eden Nuri Mahmud; “Uluslararası güçler, ABD-Rusya garantörlüğünü yerine getirmelidir. Gerekirse Türkiye'ye 'dur' demelidir” ifadelerini kullandı.

Suriye’ye operasyon sinyali verildi! Türkiye’ye destek geldi: Binlerce savaşçımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar sonrası gözler Suriye’nin kuzeyine çevrildi. Suriye’ye yönelik yeni operasyon sinyalinin verilmesi üzerine Suriye’deki muhalifler Reuters haber ajansına konuştu.