Türkiye Gazetesi

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Terörle mücadelemizde destek taahhüdünde bulunmalılar. PKK/YPG'ye desteğin verilmemesi, bizim operasyonlarımız sebebiyle de savunma sanayi ihracatına kısıtlama getirdiler. Bu iki ülke neden üye olmak istiyor, güvenlik endişesi var. Fakat bir taraftan da müttefik olan Türkiye'nin güvenlik endişelerini görmemek olmaz. Terörle mücadele kanunu yapılması gerekiyor. Bunların kanunlarına baktığınız zaman biz terör bölgelerine uzak olduğumuz için kanunlarımız buna göre yapılmış o zaman değiştirilmeli.

NATO'DAN "3 ÜLKE GÖRÜŞSÜN" TEKLİFİ

Gerçi yasak olan ülkelerinde bile terör örgütlerinin propagandaları yapılıyor.

NATO Genel Sekreteri bu yönde bir çaba sarf ediyor. Bizimle de temas halinde, Sayın Cumhurbaşkanımızı araladılar. Hatta bu hafta 3 ülke olarak bir araya gelelim teklifleri oldu.

FRANSA VE ALMANYA'DAKİ TERÖR PROPAGANDALARI

Biz dün iki büyükelçiyi bakanlığa çağırdık ve nota verildi. Hem Almanya hem Fransa büyükelçileri. PKK paçavraları ile gösteriler hakkında bir daha tekrarlanmaması gerektiğini ilettik.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI OPERASYON

Terör tehdidi, güvenlik tehdidi sınırın diğer tarafından geldiğinde buna göz yummayız. Saldırılar sürerken elimiz kolumuz bağlı kalmayız. Türkiye'nin bu kadar uyarmasına rağmen PKK'ya her türlü desteği veriyorsun, koruyorsun o da bize saldırıyor. BM ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız var.

YUNANİSTAN'IN ADALARI SİLAHLANDIRMASI

Adaların Lozan ve Paris anlaşmaları ile Yunanistan'a verilen adalar. Her iki anlaşmada da aynı şart var. Yunanistan bu adaları silahlandırmayacak. Fakat silahlandırmaya başladılar ve önce inkar ettiler sonra kabul ettiler. Dediler ki Türkiye'den tehdit var. Sonuçta Türkiye olarak biz gerekli uyarılarımızı yaptık. BM'ye iki tane mektup gönderdik. Birincisinde Yunanistan'ın bu adaları silahlandırdığını ikicisinde daha detaylı şekilde hukuki olarak izah ettik. Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik savaşı başlar.

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