Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda konuşuyor. Tütünle mücadelenin önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mücadelemizi tüm tütün ürünlerine hatta bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ANNEME 'SİGARAYI BIRAK' DEMİŞTİNİZ"

Bu sırada, programa katılan genç oyunculardan biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan anısını şu sözlerle anlattı:

"Annem sizinle tanışmıştı. 'Sigara içiyor musun' diye sormuştunuz, 'maalesef içiyorum' demişti. Siz de 'hemen bırakman gerekiyor' demiştiniz. Annem şu an kanser hastası. 8 yıldır tedavi görüyor. Doktor haberi verince önce sigarayı sordu. Annem o günden sonra sigarayı bıraktı."

"GÜZEL İŞLER YAPMIŞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hatırayı dinledikten sonra "Biz insanımızı çok seviyoruz. Onun için de sigara içiyorsa diyoruz ki, 'Seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak.' Eğer elinde sigara varsa paketi almaya yelteniyorum. Vatandaşımı sevdiğim için yapmam gereken, ona zarar veren şeyi ondan alıp kurtarmak. Burada ufak sigara müzesini neredeyse kurduk. Tabloya baktığım zaman, güzel işler yapmışız" ifadelerini kullandı.

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