Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken tonlarca tarım ürünü ambargolar ve askeri harekatlar nedeniyle limanlarda kaldı.

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumundaki iki ülkede gönderilmeyi bekleyen tonlarca ürünün çıkışının yapılamaması, tedarik zindirinde de krize neden oldu.

Türkiye'de ise hükümet yurt içinde buğday krizinin olmadığını, uzun süre yetecek buğday stoğunun bulunduğunu açıklamıştı.

GIDA KRİZİNDE TÜRKİYE KİLİT ROL OYNAYACAK

Savaş sadece tahıl ürünlerini değil ayçiçek yağı, şeker ve diğer birçok ürünün tedariğini engelledi. Gıda ham maddesi yüklü gemiler limanlarda sıkıştı. Tedarik zincirinde yaşanan aksaklık beraberinde depolama problemini getirirken çözüm noktasında Türkiye’nin jeopolitiği öne çıktı.

1-2 HAFTA İÇİNDE TOPLANTI YAPILACAK

Küresel gıda krizini değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'da konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:

Tahıl ve gıda yüklü gemilerin önemine dikkat çeken Kalın “Bildiğiniz gibi özellikle Ukrayna ve Rusya'dan gelecek tahıl ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaştırılması konusu büyük önem arz ediyor. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Türkiye’de yapılacak toplantılarda karara bağlanacak. Dünya gıda krizinin önlenmesi noktasında Türkiye çok önemli bir rol oynamış olacak." dedi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan çıkamayan gemiler yüzünden yaşanan tahıl krizi hakkında konuştu ve tahıl taşınması konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirmişti.

Ukrayna'da mahsur kalan gemilerle ilgili Putin, "Rusya, Ukrayna'dan tahıl taşınması konusunda yardımcı olmaya hazır." ifadelerini kullanmıştı.

Ayçicek, buğday derken yeni bir gıda krizi kapıda: Rusya pirinç ihracatını yasaklamak için adım attı Rusya Tarım Bakanlığı, 1 Temmuz’dan itibaren pirinç ihracatını yasaklamayı önerdi. Alınan kararın geçici olduğu kaydedilirken, piyasalar bu haberle yeni bir gıda krizi endişesiyle alarm verdi.

Putin'den 'yaptırımları kaldırın' çağrısı: Gıda krizinin çözümüne katkı sağlayabiliriz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile yaptığı görüşmede, yaptırımların kaldırılması halinde gıda krizinin çözümüne katkı sağlayabileceklerini söyledi.

Rusya küresel gıda krizinde de Batı'yı suçladı: Problemin kaynağı biz değiliz Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı’nın küresel gıda krizini tetiklediğini belirterek, “Problemin kaynağı biz değiliz” açıklamasında bulundu.