İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

 

İçişleri Bakanlığı: 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu İçişleri Bakanlığı: 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı, bir PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.