İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı: 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı, bir PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.