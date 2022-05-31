Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Buna göre; hava sıcaklıkları Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de ise 32-34 derece aralığında olması bekleniyor.

METEOROLOJİ SICAK ÇARPMASINA KARŞI UYARDI

MGM'den yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülke genelinde etkisini sürdürecek.

Tahminlere göre hava sıcaklıkları Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında seyredecek.

Açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji il il sıraladı! Hem kuvvetli sağanak hem de kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji 31 Mayıs 2022 hava durumu raporunu yayımladı. Aktarılan bilgilere göre bugün öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Mayıs ayının son gününde hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 12 derece üstünde devam edeceğini söyleyen uzmanlar, haziran ayında da sıcaklıkların yüksek seyredeceğini belirtti

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor, nefes almak zorlaşacak (30 Mayıs 2022 hava durumu) Meteoroloji hava durumu son dakika tahminlerini açıkladı, 30 Mayıs 2022'de hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabı belli oldu. Meteoroloji, zaman zaman yerel olmak üzere birçok bölgede sağanak görülebileceğini ancak yurt genelinde etkisini artıran sıcaklıkların bu hafta da süreceğini ve hafta sonuna doğru tekrar artışa geçeceğini açıkladı. Sıcaklıkların bugün İstanbul ve İzmir'de 29, Ankara'da ise 33 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: 12 derece birden artacak, 40'ı aşacak (28 Mayıs 2022 hava durumu) Mayıs ayının son günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar artıyor, mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Bahar aylarında etkili olan kar ve yağmur artık yaz aylarının gelmesi ile birlikte yerini güneşe ve kavurucu sıcaklara bırakıyor. 28 Mayıs Cumartesi günü (bugün) mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar Pazar günü yer yer 40 dereceyi aşacak.