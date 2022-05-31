Türkiye Gazetesi

AFAD verilerine göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10,02 kilometre olarak açıklandı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 18.45 de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirmelere göre, herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı, ancak kısa süreli bir paniğe neden olduğu öğrenildi.

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