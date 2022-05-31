Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne bugün mektup yolladı. Bakan Çavuşoğlu, mektubun içeriğine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Çavuşoğlu "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu'ndan harekat mesajı: Elimiz kolumuz bağlı kalamaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son zamanlarda terör saldırılarının arttığına dikkati çekerek, "Türkiye olarak elimiz kolumuz bağlı kalamaz. Ne zaman bize saldıracaklar diye bekleyemeyiz, gereğini yapmamız lazım." dedi.

Çavuşoğlu'ndan F-16 mesajı: Satış için görüşmeler olumlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.