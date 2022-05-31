Türkiye Gazetesi

Metro Şirketler Grubu'nun sahibi Samsunlu işadamı Galip Öztürk, uzun süredir Gürcistan'da yaşıyordu. 2015 yılında Gürcistan'dan vatandaşlık alan Öztürk, 2020'de bu ülkede 500 milyon dolarlık yatırım yaptı. Gürcistan basınında yer ala haberlere göre Galip Öztürk'ün başkent Batum'daki Metro City şirketine bugün mali polis ve özel kuvvetler operasyon düzenledi. İş adamı gözaltına alınıp sorguya götürüldü. Ancak olaya ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.

BAŞBAKANLARLA FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Ağırlıklı olarak turizm, ulaştırma ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Öztürk'ün, en büyük varlıklarından birinin Batum'daki Euphoria Otel olduğu kaydedildi. Bu arada, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili yanı sıra eski Başbakanlar Giorgi Gakharia, Giorgi Kvirikaşvili ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmelerinin fotoğrafları yayımladı.

NEDEN GÜRCİSTAN'DA YAŞIYOR?

İstanbul Beyoğlu'nda 28 Eylül 1996'da Kuvvet Köseoğlu adlı bir şahıs öldürüldü. Olayla ilgili yedi kişinin yargılandığı davada, tetikçi Kudret Okumuş, 28 Ağustos 2011'de yurtdışına kaçmaya hazırlanırken Çorum'da yakalandı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Okumuş ile cinayeti azmettirdiği söylenen Öztürk'e müebbet hapis verdi. Diğer sanıklar ise delil yetersizliğinden beraat etti.

İş adamı Galip Öztürk yurda döndü Hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan kesinleşen müebbet hapis cezasıyla ilgili, "yeniden yargılanması ve infazının durdurulması" hükmünün çıkmasının ardından iş adamı Galip Öztürk yurda geri döndü.

Galip Öztürk için yeni karar Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, aldığı 6 yıl hapis cezası için yeniden yargılanacak.

Yargıtay'dan Galip Öztürk'e kötü haber Yargıtay 1. Ceza Dairesi, işadamı Galip Öztürk'e, Kuvvet Köseoğlu'nu öldürmeye azmettirme suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı.