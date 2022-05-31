Türkiye Gazetesi

İsrail'in, ambargo altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının üzerinden 12 sene geçti. 10 Türk vatandaşının öldüğü saldırının yıl dönümü sebebiyle birçok ilde yürüyüş düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Genç İHH ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği gönüllüleri de İstanbul Fatih Camii avlusunda bir araya geldi. Türk ve Filistin bayrakları açan grup, "Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor" sloganıyla Edirnekapı Şehitliği'ne yürüdü. Yürüyüşte, Mavi Marmara şehitlerinin isimleri okundu, katılımcılar "burada" cevabını verdi.

ŞEHİTLİĞE YÜRÜDÜLER

Grup üyelerinin bir kısmı, üzerinde şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu, "Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz" yazılı pankart ile "Ambargo ve ablukaya #KırmızıKart" yazılı dövizi taşıdı. Grubun Edirnekapı Şehitliği'ne gelmesinin ardından İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, konuşma yaptı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de telefon bağlantısıyla katılımcılara hitap etti. Grup üyeleri, konuşmaların ardından şehitler için dua okudu.

"AKDENİZ'DE HİKAYE YAZILDI"

Adıyaman'daki yürüyüşe katılan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da açıklamalarda bulundu. Mustafa "12 yıl önce Akdeniz'de büyük muazzam bir hikaye yazıldı o da Mavi Marmara'dır. Orada bir savaş vardı, bu savaşın iki tarafı var bir tarafında insani duygular, rahmet taşıyan ve diğerlerine yardım etme ruhuyla yola çıkanlar arasında... Karşı tarafta da vahşilik, canilik, güzel olan her şeyi yok etme peşinde bir savaştı bu" dedi.

Mavi Marmara saldırısının yıldönümünde yürüyüş düzenlenecek Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara Gemisi'ne yapılan saldırının 12. yıldönümünde “Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” sloganıyla yürüyüş düzenlenecek.

İHH Başkanı Yıldırım, Mavi Marmara'yı anlattı: Saldırının sebebi doğalgazdı Bülent Yıldırım Mavi Marmara saldırısı için "İsrail bu gemiye saldırırken aslında diyordu ki, 'Doğu Akdeniz bizimdir, uluslararası sular değil' Çünkü mesele Doğu Akdeniz'deki doğalgazdı" ifadelerini kullandı.

İhvan'dan 'Mavi Marmara şehitlerinin kanı heba olmayacak' açıklaması Müslüman Kardeşler Teşkilatı, 10 yıl önce Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırıda şehit olanların kanlarının heba olmayacağını belirtti.