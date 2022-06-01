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İçişleri Bakanlığı'ndan zorunlu PCR testi ile ilgili açıklama
01.06.2022 - 00:01 | Son Güncelleme: 01.06.2022 - 00:02
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "1 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak."
Etiketler : pcr,test,haberler,son dakika,
867546 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/867546.aspx
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