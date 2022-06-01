Türkiye Gazetesi

Ünlü yazar Bekir Ağırdır'ın araştırma şirketi KONDA'nın Genel Müdürlüğü'nden ayrıldığı açıklandı. Ağırdır’ın yerine KONDA’nın kurucusu Tarhan Erdem’in oğlu Aydın Erdem getirildiği öğrenilirken, Yazar Ağırdır'ın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak KONDA’da yer almaya devam edeceği kaydedildi.

BEKİR AĞIRDIR KİMDİR?

Bekir Ağırdır, 1956 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. 1979 yılında ODTÜ İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi'nin işletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli şirketlerde yöneticilik yapan Bekir Ağırdır, 2003 ile 2005 yılları arasında Tarih Vakfı'nın genel müdürlüğünü yaptı. 2005 yılında göreve başladığı KONDA Araştırma ve Danışmanlık bünyesinde genel müdürlük görevini yürüten ve Demokratik Cumhuriyet Programı'nın kurucu üyelerinden biri olan Ağırdır, TESEV başkan yardımcılığı ile TESEV ve TÜSES vakıflarının yönetim kurullarında da görev yaptı. Bekir Ağırdır, T24 internet gazetesinde yazmakta ve Türkiye'deki siyasî iklim ve toplumsal değişimler üzerine gerçekleşen yayınlarda yorumcu olarak yer almaktadır.

KONDA KİME AİT?

KONDA Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye'de anket ve danışmanlık konusunda uzmanlaşmış anonim bir şirkettir. 1986 yılında Bülent Ecevit'in hükümetinde eski bir Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem tarafından kuruldu.

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