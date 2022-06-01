Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Rusya-Ukrayna savaşının ardından patlayan tahıl krizinin çözülmesi için Türkiye, adımlar atarken, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında da değerlendirmeler yapıldı. Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Âlâ, yaptığı sunumda “Koridoru açma imkânımız var. Bunu yapacak tek ülke Türkiye’dir” dedi. Ukrayna’da 22 milyon ton tahılın depolarda muhafaza edildiği, ürünler nakledilip depolar boşalmazsa yeni ürünlerin koyacak bir yerin de olmayacağına işaret edilen sunumda “Dolayısıyla bu senenin ürünleri de heba olacak ve bir yıl değil iki yıllık bir gıda kriziyle karşı karşıya kalınacak” tespitleri yapıldı.

TÜRKİYE KİLİT ROL OYNUYOR

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un Karadeniz’de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran’da Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Türkiye’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmadığı gibi yaptırımların Türkiye üzerinden by-pass edilmesine de müsaade etmeyeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, bu tutumu sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı editör masasına konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi: Ukraynalılara da söyledik. Her zaman kapımız açık, sadece tek tarafla görüşüyoruz imajı vermek istemediğimizi (Ukrayna) Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’ya söyledim. Askerî bir heyetle gelecek. Bu güvenli koridorun oluşması, gemilerin girip çıkması için neler yapılması gerekiyor, bizim Milli Savunma Bakanlığımız ve askerlerimiz, ilgili birimlerimizle oturacağız ve bunları teknik olarak görüşeceğiz.

Bu konunun önemli olduğunu ve dünyada ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin de bu konunun çözülmesinde kilit bir rol oynadığına vurgu yaptı. Farklı ülkelerden mevkidaşlarını bu ve gelecek hafta Türkiye’de ağırlayacaklarını belirten Çavuşoğlu “Cumhurbaşkanı’mız bize talimat verdi. Gece gündüz bu koridorun açılması için neler yapılması gerekiyor ona odaklanacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'dan gelecek tahıl ürünleriyle ilgili Sözcü Kalın'dan açıklama Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tarım ürünlerinde tedarik sıkıntısı yaşanırken, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Sözcüsü İbrahim Kalın küresel gıda krizine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin krizi önleme noktasında önemli rol oynayacağını belirten Kalın, Türkiye’de toplantı yapılacağını bildirdi.

Putin'den Erdoğan'a: Tahıl koridoru kuralım... Sürpriz teklif Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine dair yaptığı açıklamada, gıda krizine ilişkin konuşulduğu duyurdu. Görüşmede, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl koridoru kurulması konusunda teklif sunduğu açıklandı.