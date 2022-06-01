Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı bin 800 personel alımı yapılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından sözleşmeli personel alımının detayları paylaşıldı.

BİN 800 PERSONEL ALINACAK

Buna göre, 523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi personel alımı gerçekleşecek.

TAŞRA TEŞKİKATINDA İSTİHDAM EDİLECEK

Ayrıca açıklamada, “Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır” denildi.

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