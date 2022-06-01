Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının başlattığı Eren-Abluka operasyonları ile terör örgütü PKK'ya yurt içinde geçit verilmiyor. Öyle ki kahraman komandolarımız bugün Şırnak’ta 585 personelin katılımıyla başlatılan Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonun ilk gününde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirfi.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde “Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisiİ) 2022-3 Operasyonu" başlatıldı.

OPERASYONUN İLK GÜNÜNDE 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel, 40 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde ise 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Eren Abluka operasyonlarında çok sayıda silah ve 5 tonluk yaşam malzemesi bulundu İçişleri Bakanlığı Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonları kapsamında örgütün deposu bulunduğunu, çok sayıda silah ve 5 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Eren Abluka-7 Operasyonu'nda teröre büyük darbe: 1 terörist cesedi, 1500 kg amonyum nitrat... Eren Abluka-7 Operasyonu kapsamında düzenlenen harekatta k 1 terörist cesedi, 1500 kg amonyum nitrat, 6 adet EYP düzeneğinin ve birçok mühimmat ele geçirildi.

Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı: PKK’ya kaçacak delik yok! İçişleri Bakanlığınca Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı. Söz konusu operasyona 915 personelin katıldığı öğrenildi. Operasyonun ilk gününde bölgeye sızmaya çalışan 1 terörist etkisiz hale getirildi.