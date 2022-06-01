Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de planlanan yeni harekatı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yeni bir müjde daha verdi.

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Erdoğan, Güney sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararının yeni bir safhasına geçtiklerini söyledi.

“TEL RIFAT VE MÜNBİÇ’İ TERÖRSİTLERDEN TEMİZLİYORUZ”

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız.

“BAKALIM KİMLER DESTEK VERECEK”

“Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz."

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru: Bu sorulara cevap verirse muhatap almaya başlayabiliriz Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 10 soru yönelterek "Bu sorulara net yanıt verirse muhatap almaya başlayabiliriz" dedi. Yunanistan'a sert tepki gösteren Erdoğan "Türkiye ile dans etmeye kalkma. Yorulur yolda kalırsın. Bunlarla artık ikili görüşmeleri yapmıyoruz. Bu Yunanistan maalesef yola gelmeyecek" ifadelerini kullandı. Konuşmasında Suriye'ye yeni harekat mesajı veren Erdoğan "Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz" diye konuştu.

Doları olanlar dikkat! İslam Memiş ‘Erdoğan açıklayacak’ diyerek uyardı: Dolar bu zamanda düşecek Dolar kurundaki yükseliş yeni ayın ilk gününde de sürüyor. Dolardaki yükselişleri dikkate alarak açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haziran ayının ilk haftasında yeni bir ekonomik paketin açıklanacağını belirtti. Açıklanan paketin dolarda düşüşe neden olacağını söyleyen İslam Memiş, yatırımcıları uyararak kritik rakamları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hediyeyi çok beğendi, 50 adet sipariş verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kendisine 2,5 metrelik vazo hediye eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu’dan yabancı liderlere hediye etmek üzere 50 adet vazo siparişi verdi. Taşhomcu vazoların yapımına başlarken, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Menemen’imizde üretilen bu eserlerin dünya liderlerine tanıtılacak olması bizi çok mutlu etti” dedi.