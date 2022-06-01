Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'ya hem yurt içinde hem de sınırlarımızda geçit verilmiyor. Pençe-Kilit, Pençe-Şimşek, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya adeta darbe üstüne darbe vuruluyor. Mehmetçik teröristleri ve teröristlerin inlerini tek tek tespit ederek yok ediyor. Devam eden Pençe-Kilit operasyonlarıyla Irak'ın kuzeyinde PKK'nın terör yuvalarına bir 'pençe' daha vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

MSB duyurdu: Pençe-Kilit'te 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirildi.

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı'nda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.