Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu temaslarının son durağı olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Bakan Lavrov, buradaki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları son telefon konuşmasına ilişkin "Sayın Putin ile Sayın Erdoğan, Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine Türkiye'nin yardım etmesi konusunda anlaştı" dedi.

"DÜNYAYA TAHIL SAĞLARIZ, PROBLEM YOK"

Limanlardan gemi çıkışları yapılamaması nedeniyle dünyadaki gıda krizine atıfta bulunan Lavrov "Rusya’nın gerektiğinde dünyaya tahıl arzını sağlamada herhangi bir problem yok" diye konuştu.

"TEK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİNE İHTİYAÇ DUYUYORLAR"

Ukrayna'daki son durumun yanı sıra batılı ülkeler ile yaşanılan diplomatik krizlere de değinen Sergey Lavrov "Ne yazık ki batılı dostlarımız çizgiyi kendi önceliklerine ve şartlarını çektiler. Açıkça tek kutuplu dünya düzenine ihtiyaç duyulduğunu ilan ediyorlar ve bunların kurallara uygun olduğunu söylüyorlar. Ancak kurallar batı tarafından geliştiriliyor" ifadelerini kullandı.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELER ÇATIŞMALARA DAHİL OLMASIN"

Ukrayna tarafının batılı ülkelerden silah talep etmesine tepki gösteren Lavrov "Kiev rejiminin kategorik olarak ticari anlamda Batılı liderlerden talep ettiği şey öncelikle nezaketsizliğin bütün sınırlarını aşıyor. Bu Batı'yı çatışmaya çekmek için doğrudan bir provokasyondur. Aklı başında batılı politikacılar çatışmanın büyümesi risklerini görüyorlar ve bu tür senaryoları kabul etmiyorlar. Ancak açık bir şekilde belirtmek isterim ki Avrupa Birliği'nin kuzeyindeki ülkelerde hırslarını tatmin etmek için bu çılgınlığın üstüne gitmeyi arzulayan politikacılar var" dedi.

Lavrov ayrıca, üçüncü ülkeleri Ukrayna’daki çatışmalara dahil olmaması konusunda uyardı.

Putin Erdoğan'la görüşmeye geliyor: Çözüm umudu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’e yaptığı davetin üzerinden 24 saat geçmeden, Kremlin’den olumlu cevap geldi. Diplomatik sürecin sona ermeye başladığı günlerde Ankara’da gerçekleşecek olan Putin-Erdoğan zirvesi, bütün dünya için umut oldu.

Putin Erdoğan'dan özür dilemiş Paris'te düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılan üst düzey bir yetkili, daha önce yapılan ihlallerden dolayı Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilediğini söyledi.