Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Birikintiler sebebiyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra kent merkezindeki bir çok iş yeri, apartmanın giriş kısımları ile alt geçitleri su bastı.

Cadde ve sokaklarda çok sayıda araç su birikintilerinde mahsur kaldı.

Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarına kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Yarın güneşli bir gün geçirmesi beklenilen kentte yağışlı havanın cuma günü yeniden etkili olması öngörülüyor.

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