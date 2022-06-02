Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Danıştay üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Danıştay üyeliğine, Anayasa'nın 155'inci maddesi ile Danıştay Kanunu'nun 8'inci ve 9'uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş seçildi.

BAKAN YARDIMCISI AKIN GÜRLEK OLDU

Yine Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle Uğurhan Kuş'tan boşalan Adalet Bakan yardımcılığı koltuğuna Akın Gürlek atandı.

HSK GENEL KURULU TARAFINDAN DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER

Danıştay'da 12 yıllık görev süresi sona eren veya emekliye ayrılan 8 üyenin yerine 4 yeni üyenin 3'ü Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu'nda yapılan seçimle belirlendi.

Buna göre; Genel Kurul'da yapılan gizli oylamayla HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi (BİM) Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara 10. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu yeni Danıştay üyeleri oldu.

Danıştay’dan milyonları ilgilendiren vergi borcu kararı Danıştay vergi borçlarını ödemeyen gencin yetim maaşına haciz konulamayacağına hükmetti.

Danıştay'dan 'sınavsız atama' kararı Danıştay 5 Kasım’da getirilen sınavsız atama kararına yönelik düzenlemenin hukuka uygun olmadığına dikkat çekerek yürütmeyi durdurdu. Karara göre atama işlemleri yazılı ve sözlü sınav yapılarak gerçekleştirilecek.