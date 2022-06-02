Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile 25 yeni büyükelçinin ataması gerçekleştirildi.
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile büyükelçi atamaları gerçekleştirildi. Yapılan atama ile 23 dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alınırken, 25 dış temsilciliğe ise yeni büyükelçi atandı. Finlandiya Büyükelçiliğine Deniz Çakır, İsveç Büyükelçiliği Yönet Can Tezel atandı.
ATANAN BÜYÜKELÇİLER LİSTESİ
- Finlandiya Büyükelçiliğine Deniz Çakır
- Bolivarcı Venezuela Büyükelçiliğine Ertan Yalçın
- Macaristan Büyükelçiliğine Gülşen Karanis Ekşioğlu
- Meksika Büyükelçiliğine İlhan Kemal Tuğ
- Kuveyt Büyükelçiliğine Tuba Nur Sönmez
- BM Viyana Ofisine Levent Eler
- Kolombiya Büyükelçiliğine Beste Pehlivan Sun
- Gürcistan Büyükelçiliğine Ali Kaan Orbay
- Ekvator Büyükelçiliğine Makbule Başak Yalçın
- Moritanya Büyükelçiliğine Akif Menevşe
- El Salvador Büyükelçiliğine Gül Büyükerşen
- Danimarka Büyükelçiliğine Rıza Hakan Tekin
- Arnavutluk Büyükelçiliğine Tayyar Kağan Atay
- Fas Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan
- Ekvator Ginesi Büyükelçiliğine Adnan Keçeci
- Letonya Büyükelçiliğine Şule Öztunç
- Nijer Büyükelçiliğine Özgür Çınar
- Estonya Büyükelçiliğine Başak Türkoğlu
- Moldova Büyükelçiliğine Uygar Mustafa Sertel
- Pakistan Büyükelçiliğine Mehmet Paçacı
- İsveç Büyükelçiliği Yönet Can Tezel
- Malezya Büyükelçiliği Emir Salim Yüksel