Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile 25 yeni büyükelçinin ataması gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile büyükelçi atamaları gerçekleştirildi. Yapılan atama ile 23 dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alınırken, 25 dış temsilciliğe ise yeni büyükelçi atandı. Finlandiya Büyükelçiliğine Deniz Çakır, İsveç Büyükelçiliği Yönet Can Tezel atandı.

ATANAN BÜYÜKELÇİLER LİSTESİ