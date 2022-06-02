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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bazı otoyollarda hız sınırı arttırılıyor
02.06.2022 - 10:34 | Son Güncelleme: 02.06.2022 - 10:36
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"1 Temmuz'da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne’den Şanlıurfaya kadar uzunan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak"
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
868131 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/868131.aspx
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