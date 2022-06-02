Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YUMBİR, üye 12 birlik ve 12 şirketin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

17 ŞİRKETE SORUŞTURMA

Kurul tarafından yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında da soruşturma başlatıldı.

Soruşturma açılan firmalar şu şekilde sıralandı:

Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş.

A.B Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bilken Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Coşkun Gıda Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş.

Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ticaret A.Ş.

Işık Yumurta Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

Ka-Yum Gıda-Hayvancılık-Tarım Ürünleri ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kayseri Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kumartaşlı Gıda ve Nakliye Tic. ve San. Ltd. Şti.

Kula Yağ ve Emek Yem sanayi Ticaret A.Ş.

MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Rana Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Şişmanlar Yumurta ve Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti.

Verim Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tekkeli Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Türe Gıda Entegre Besicilik Tavukçuluk Zairecilik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Soruşturma açılan teşebbüsler:

Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş.

A.B Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bilken Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Coşkun Gıda Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş.

Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ticaret A.Ş.

Işık Yumurta Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

Ka-Yum Gıda-Hayvancılık-Tarım Ürünleri ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kayseri Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kumartaşlı Gıda ve Nakliye Tic. ve San. Ltd. Şti.

Kula Yağ ve Emek Yem sanayi Ticaret A.Ş.

MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Rana Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Şişmanlar Yumurta ve Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti.

Verim Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tekkeli Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Türe Gıda Entegre Besicilik Tavukçuluk Zairecilik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Rekabet Kurulu'dan 4 yem üreticisine rekor ceza Rekabet Kurulu, 4 farklı yem üretimi ve satışı yapan teşebbüse, rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle toplamda 159 milyon 391 bin lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Haksız rekabetin önüne geçmek için yeni cezalar yolda E-ticarette haksız rekabetin önüne geçerek KOBİ’leri ve vatandaşların haklarını korumak için düğmeye basan Ticaret Bakanlığı, belirlediği kriterlere uymayan online alışveriş sitelerine yüklü miktarda para cezası kesecek.