Milli Savunma Bakanlığı, son 7 günde Edirne, Van ve Hatay hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 68 kişinin hududu geçemeden yakalandığını açıkladı.
Yakalanan kişilerden 16’sının FETÖ, 16' sının PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
MSB duyurdu: Pençe-Kilit'te 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirildi.
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı'nda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.