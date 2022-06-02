Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ''Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni''nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Milletin evine hoşgeldiniz. Külliyelerin temelinde halka hizmet anlayışı vardır. Dün Pakistan Başbakanı buradaydı kendine gezmende fayda var dedim. Bugün Millet Kütüphanesi'ni gezdiler. Dünyada Millet Kütüphanesi'nin eşi benzeri neredeyse yok. Önemli olan birileri ne yapıyor değil birilerinin yaptığını geçebiliyor muyuz? Bu proje için birçok mimar arkadaşıma dünyayı dolaşacaksınız oralardan beğendiğinizi alacaksınız ondan sonra projelendirip küllliyemize milletimizin evini yapacağız dedim.

''BATI'NIN AHLAKSIZLIĞINI DEĞİL İLMİNİ ALACAKSIN''

Batı'nın ahlaksızlığını değil ilmini alacaksın ona da kendi mührünü vuracaksın. İstanbul'da da Rami Kışlamızı aynen burası gibi bir kongre merkezinin dışında orayı da kütüphaneye çeviriyoruz. Orası bu bu yıl sonu veya önümüzdeki yılbaşı bitecek.

''BİRİLERİNİN NEIL ARMSTRONG'U VARSA BİZİM DE AHMET'İMİZ, AYŞE'MİZ VAR''

İnşallah içinizden birileri, bir veya ikisi uzaya gidecek mi? Gidecek. Birilerinin Neil Armstrong'u varsa bizim de Ahmet'imiz Ayşe'miz Fatma'mız var. Altyapısını yaptık, hazırlıklar devam ediyor.

''BU ÜLKEDE BİR DAHA BORALTAN KÖPRÜLERİ OLSUN İSTEMİYORUZ''

Bu ülkede darbe sadece siyaset kurumuna, mili iradeye yapılmadı. Darbelerin asıl yıkıcı etkisi eğitim başta olmak üzere gençlerin geleceğini şekillendiren alanlarda görüldü. Mesleki eğitimin önü kesilerek gençlerimizin geleceği karartıldı. Genç kızlarımızın eğitim hakkı başörtüsü bahanesi ile engellenerek ayrımcılık yapıldı. Şimdi hukuk nutku atanlar geçmişte yapılan ayrımcılığa ses çıkarmamıştır. Boraltan Köprüsü hadisesini bilir misiniz bilmiyorum. Mehmetlerimiz düşman tarafından şehit edildiler. Bu ülkede bir daha Boraltan Köprüleri olsun istemiyoruz. Teröristlerin inlerine girip onları gömmeye devam edeceğiz. Şehitlerimiz var ama şehitlerimizin on katı on beş katı öldürülen teröristler var.

''BU SENEKİ TEKNOFEST SAMSUN'DA''

Bu sene TEKNOFEST'i Samsun'da gerçekleştireceğiz. Geçmişte ülkemizde en büyük sıkıntı ders kitaplarıydı. Biz ders kitabı bulamazdık.

''4 MİLYAR KİTABI ÜCRETSİZ DAĞITTIK''

Şu ana kadar yaklaşık 4 milyar kitabı ücretsiz dağıttık. Ücretsiz dağıttığımız ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize teslim ediyoruz.

ÜCRETSİZ YAZ OKULU UYGULAMASI

Bu yıl bilim ve sanat merkezlerinde ücretsiz yaz okulu uygulamasını başlatıyoruz.''

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