Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 salı günü başladı. Milli Savunma Bakanlığı, bütün hızıyla devam eden tatbikatın yeni görüntülerini Twitter hesabından yayımladı.

Paylaşımda “Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 9 Mayıs’ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde devam ediyor” denildi.

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