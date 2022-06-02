Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den 4 bölgeye, Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Bu kapsamda Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yaşanacak toz taşınımı dolayısıyla yetkililer, söz konusu bölgelerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

YARIN AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

GAZİANTEP

Gaziantep kent merkezi başta olmak üzere Nurdağı, İslahiye ve Araban ilçelerinde öğleden sonra etkisini gösteren toz taşınımı akşam saatlerine kadar devam etti.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yetkililer, toz taşınımının etkili olduğu bölgelerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa merkez ve Siverek ilçesinde toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının yarın akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiğini belirtti.

KİLİS

Kilis'te de öğleden sonra başlayan toz taşınımı, akşam saatlerinde yoğunlaştı.

Kent merkezlerinde yoğunluğu artan toz bulutu nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

KAHRAMANMARAŞ

Veli Kılınç isimli vatandaş, konuyla ilgili, "Ortadoğu'dan gelen bir toz bulutu Kahramanmaraş’ı sarmış durumda. Durum biraz sıkıntılı. Yaşlıların dışarıya çıkmamaları lazım. Tozdan dolayı hava kirliliği bayağı var Kahramanmaraş’ta” dedi.



Öte yandan yapılan açıklamaya göre ise, başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den sağanak ve toz taşınımı uyarısı! Meteoroloji'den alınan son verilere göre çok sayıda ilde sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı bölgelerde artacağı tahmin ediliyor.

Havadaki mikrop 4 kat artıyor! Uzmanından toz taşınımı uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın Toz taşınımında dışarı çıkmak zorunda kalan çocuklar ve anne adaylarına uyarılarda bulunan Uzman Dr. Berat Çolak, "Solunum, toz taşımı çocuklarda akciğer ile solunum yolu hastalığına, anne adaylarında ise hipertansiyona neden olduğundan, toz taşınımında dışarı çıkmak zorunda olduklarında mutlaka maske taksınlar” dedi.

Doğu illeri için toz taşınımı uyarısı Doğu Anadolu Bölgesinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı ve sağanak yağış bekleniyor.