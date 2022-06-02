Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Malezyalı mevkidaşı Hamzah Zainudin ile görüştü. Bu toplantı sonrası her iki bakan basın toplantısı düzenledi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Malezya'ya gerçekleştirdiği 2019'daki ziyaretle ilişkilere ivme kazandırıldığını, Zainudin'in de Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunduğunu aktardı. Konuk mevkidaşı için "Ülkesine sadık, aynı zamanda dostlarıyla aynı sadakati gerçekleştiren bir içişleri bakanı dostum ve ağabeyim oldu" ifadesini kullandı.

"YENİ SÖMÜRGE BİÇİMLERİ DÜNYADA GALİP GELEMEYECEK"

Dünyada karmaşıklığın yaşandığına, çok sayıda ilkesizlikle karşı karşıya kalındığına dikkati çeken Süleyman Soylu "Büyük ülkelerin vizyonsuzluğu ve sorumsuzluğu, dünyada özelikle karşı karşıya kaldığımız problemleri, sınamaları gittikçe yoğunlaştırmakta. Kim ne derse desin 21'inci yüzyıl, küreselleşme tekelinin ortadan kalkacağı yüzyıl olacak. Küresel vatandaşlık imal etmeye çalışanlar yenilecek. Kendi kuralsızlıklarını dayatmaya çalışanlar mağlup olacaklar. Yeni sömürge biçimleri dünyada galip gelmeyecek. Onun için bizim gibi ülkelerin daha fazla dayanışmaya, birbirinin üstünlüklerini, bilgilerini, tecrübelerini daha çok paylaşmaya ve kardeşliklerini yükseltmeye ihtiyaçları var. Biz bir adım atarsak bunun bereketi ve rahmeti en az bunun 3-4 katı olur" dedi.

"SOYLU'YLA KARŞILAŞINCA KARDEŞİMİ GÖRMÜŞ GİBİ HİSSETTİM"

Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin de Bakan Soylu'ya, "kardeşim" şeklinde hitap etti. Zainudin, Süleyman Soylu ile ilk defa yüze yüze görüştüğünü ancak uzun zamandır görmediği bir kardeşiyle bir araya gelmiş gibi hissettiğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN SINIR POLİTİKASINI ÜLKEMDE UYGULAYACAĞIM"

Suriye sınırında incelemelerde bulunduğunu anımsatan Malezyalı bakan "Türkiye'nin sınırlarını nasıl güçlü şekilde yönetebildiğine şahit oldum. Bizim sınırlarımız ormanlardan oluşuyor. Türkiye'nin sınırlarla ilgili uyguladığı tedbileri dikkate alarak ülkemin sınır güvenliğine ilişkin plan hazırlayacağım. Türkiye'nin sınır yönetimindeki tedbirlerden ilham alarak kendi kontrol merkezimizi kurmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin sınırda önemli tesislerinin olduğunu gördük. Siber suçlarla nasıl mücadele edilir, sınırlar nasıl korunur ve yönetilir bunu öğrenebileceğimiz en iyi ülke Türkiye. Bu yüzden buraya geldik" diye konuştu.

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