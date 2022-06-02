Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü. Ardından da Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"PUTIN, NATO'YU GÜÇLENDİRDİ"

Biden ile hem Ukrayna'da devam eden savaşı hem de ay sonunda Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ni ele aldıklarını aktaran Stoltenberg "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun daha az etkili olmasını istedi ve Ukrayna'yı işgal etti. Ancak doğu kanadında daha çok NATO'nun güçlenmesine yol açtı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

Stoltenberg, NATO'nun daha da genişlemesi kapsamında son olarak İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunda bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'nin bu konudaki duruşunu değerlendirdi. Türkiye'nin "önemli bir NATO müttefiki" olduğunu vurgulayan Stoltenberg "Türkiye, bazı endişelerini dile getirdiğinde biz her zaman NATO içinde bunu oturup konuşup bir ortak yol bulmalıyız. Şu anda da tam olarak bunu yapıyoruz. Ankara ile Türkiye yönetimi ile yakın temas halindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşuyoruz. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya ile de görüşüyoruz. Yakın zamanda Stockholm, Helsinki ve Ankara'dan üst düzey yetkilileri bir araya getireceğiz" dedi.

"DEAŞ İLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'NİN KİLİT BİR ROLÜ VARDI"

Türkiye'nin güvenlik konusunda güçlü katkıları olduğuna, Irak ve Suriye gibi ülkelerle komşuluğu dolayısıyla coğrafi açıdan da önem taşıdığına işaret eden NATO Genel Sekreteri "DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin kilit bir rolü vardı. Aynı zamanda Karadeniz'de de Rusya ile yakın ve önemli bir konumda. Bu sebeple de Türkiye ile oturup konuşup doğru yolu bulmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

"BIDEN İLE TÜRKİYE'NİN İTİRAZINI KONUŞTUK"

Bütün NATO üyeleriyle olduğu gibi Biden ile de Türkiye'nin itirazını konuştuklarını bildiren Stoltenberg, bu konunun asıl muhataplarının İsveç ve Finlandiya olduğunu kaydetti.

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