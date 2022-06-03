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MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK'YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
03.06.2022 - 11:01 | Son Güncelleme: 03.06.2022 - 11:04
Türkiye Gazetesi
MSB: Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.
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