Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Yardımcı ve Bakanlık Basın Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık yapılan bilgilendirme toplantısı kapsamında göçle ilgili verilere yönelik açıklamalarda bulundu. Düzensiz göçün, güvenliği etkileyen başlıklardan biri olduğunu belirten Çataklı, ülkelerine geri gönderilen Afganistan uyruklu kaçak göçmenler ile gönüllü dönüş yapan Suriyelilere ilişkin verileri paylaştı.

2022 yılında, bugüne kadar düzenlenen Charter seferleri ile 10 bin 16 Afgan kaçak göçmenin geri gönderildiğini belirten Çataklı, geri gönderilen toplam Afgan sayısının 16 bin 538 olduğunu belirtti.

Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısının 505 bin 190 olduğunu belirten Çataklı, kayıt altına alınan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 763 bin 652 olduğunu söyledi.

Çataklı'nın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Önemli bir başlığımız düzensiz göç ile mücadele. 21’inci yüzyılın çeyreği yavaş yavaş kapanıyor. Güvenliği de etkileyen başlıklardan biri haline geldi düzensiz göçle mücadele.

16 BİN 538 AFGAN SINIR DIŞI EDİLDİ

2022 yılında bugüne kadar Afganistan’a olağan seferlerin ötesinde 56 Charter seferi düzenlendi. Ve sadece bu seferler 10 bin 16 Afganın ülkelerine dönüşü sağlandı. Bu yıl Afganistan vatandaşlarından sınır dışı ettiğimiz sayı 16 bin 538’e ulaştı.

SINIR DIŞI EDİLEN YABANCI SAYISI 32 BİN 23

2022’de sınır dışı edilen yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76’lık artışla 32 bin 23 olarak kayıtlara geçti.

GERİ DÖNEN SURİYELİ SAYISI 505 BİN 190

Gönüllü geri dönüş sayısında da artış devam ediyor. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir."

AB verdiği taahhüde uymadı: 126 bin sözü verip 30 bin mülteci aldı Türkiye’deki 126 bin Suriyeliyi ülkelerine yerleştirmeyi taahhüt eden AB, şu ana kadar sadece 30 binini kabul etti.

Bakan Soylu mülteci gerçeklerini tek tek açıkladı: Provokasyonların sebebi '2023 seçimleri' Türkiye’nin tartıştığı kaçak mülteciler sorunun çözümüne ilişkin, sosyal medyadaki paylaşımlara tek tek cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Provokasyonların sebebi '2023 seçimleri" dedi. Provokatif paylaşımların tek bir merkezden yönetildiğini söyleyen Soylu "Bunlar operasyon çocuklarının paylaşımları" açıklamasında bulundu. İstanbul'a yeni sığınmacı alınmadığını söyleyen Soylu, "Suriye düzelince sığınmacıların yüzde 70 'i geri dönecek" dedi.