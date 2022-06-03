Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te bir parkta erkek kılığına girmiş çocuk hırsızına benzetildiği iddiasıyla yaşlı bir kadının çevresi sarılmış ve çevrede bulunan bir erkeğin yaşlı kadının yüüzne tekme attığı video tepki toplamıştı. Olay sonrası gerçekler açığa kavuştu ve yaşlı kadın yüüzne aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Burada tedavi gören kadının 10 yıl önce oğlunun öldüğü ve ruh sağlığının bozulduğu ardından da demans teşhisi konduğu öğrenildi. 70 yaşındaki Leyla Daas Hacco’nun oğlu Mahmud Hacco ise olayı komşularından öğrendiklerini söyleyerek “Annem bir şey hatırlamadığı için acı çektiğini görmüş, sebebini anlamamıştık” şeklinde konuştu.

'YETKİLİLER ANNEMİ ZİYARET ETTİ'

Yaşlı kadının ara sıra dışarı çıktığını ve olay günü ise annesinin evlerinin yakınlarındaki bir parka gittiğini söyleyen Hacco, çocuk kaçırmakla suçlayıp annesinin üstüne üstüne yürüdüklerinde Türkçe bilmediği için Arapça cevap vediğini belirterek "Acı bir tecrübe yaşadık. Annemin yüzüne tekme atıldığını daha sonra öğrendik. Polis geldi ve annemi hastaneye götürdüler.

Şimdi annemin durumu iyi, eve getirdik. Validen belediye başkanına, tüm üst düzey yetkililer annemi ziyaret etti. Türk halkı bize çok destek oldu. Kendimizi hiç yalnız hissetmedik. Gaziantep Valisi Davut Gül olayı yakından takip edeceklerini, saldırıyı gerçekleştiren şahsın cezasını çekeceğini söyledi. Süreci takip ediyoruz." ifadelerini kulllandı.

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