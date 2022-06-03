Türkiye Gazetesi

Türk ordusu terörle mücadelede etkin ve kararlı bir şekilde operasyonlarına devam ediyor. Başlatılan Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Kilit harekatlarıyla düzenlenen operasyonlarda terö rögütü PKK/YPG'ye ağır darbeler vurulmuş, teröristler tek tek etkisiz hale getirilmiş ve terör mağaraları yok edilmişti. Son günlerde düzenlenen operasyonlarda ise Mehmetçik teröristlere geçit vermeden çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı son olarak Pençe-Kilit operasyonlarında 5 PKK'lı kahraman askerlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK'YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Ardından bir açıklama daha yapan yetkililer, Pençe-Kilit bölgesinde ise 5 teröristin daha öldürüldüğünü kaydetti.

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı'nda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.