Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan sözlerinden dolayı Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki gösterdi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez.

Türkiye’nin “mavi vatan”ımızdaki faaliyetleri egemenlik haklarımıza ve hukuka dayanmaktadır. Yunanistan’ın hak ve menfaatlerimize dönük dikkatli bir dil kullanması gerekir. Başka ülkelerin aşırı beyanları egemenlik alanımızda ve hukuk karşısında hiçbir şey ifade etmez.

'EN SAĞLAM YOL SORUNLARI MASADA ÇÖZMEK'

Yunanistan başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir.En sağlam yolun sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır.



Yunanistan’dan diplomatlara lobicilik görevi: Türkiye karşıtı 16 farklı haritayla propaganda Yunanistan, yurtdışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita göndererek, diplomatlarına lobicilik görevi verdi.

Yunanistan'ın Türkiye endişesi bitmiyor! Miçotakis, bu defa da AB'ye şikayet etti Uluslarası platformlarda Türkiye’yi şikayet etmekten çekinmeyen Yunanistan bu defa da AB’de Türkiye lobisi yaptı. AB Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'ya giden Miçotakis, yine Türkiye'yi suçlamaya kalktı.