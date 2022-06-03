Türkiye Gazetesi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul İl Başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısına Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Federasyon Başkanı Gönül Boran Özüpak ve EYT temsilcileri katıldı. Toplantıda, Emeklilikte yaşa takılanların sorunları konuşuldu. Ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da yaptıkları toplantılarda iktidara geldiklerinde emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini çözeceklerine dair söz verdiğini söyledi. Verdiği bu sözü noter tasdikli taahhütnameyle imzalayarak sözünün eri olduğunu belirtti. Başkan Erbakan, emeklilikte yaşa takılanların sorununu ortadan kaldıracaklarını sözlerine ekledi.

"SÖZÜMÜZÜ YAZILI BELGEYLE SUNUYORUZ"

EYT problemini ortadan kaldıracağına dair sözünü yazılı bir belgeyle noter tasdikli taahhütname imzalayarak sunduğunu dile getiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak sizin de malumunuz olduğu üzere daha önce federasyon başkanımızın değerli EYT mağduru derneklerimizin huzurunda Ankara'da yaptığımız toplantılarda iktidar olduğumuz zaman bu EYT mağduriyetini Yeniden Refah Partisi olarak mutlaka çözeceğimize dair söz vermiştik. Aslında Milli görüş olarak 50 senelik geçmişimiz dikkate alındığında bizim sözümüzün bir senet olduğu açık bir şekilde ortadadır. Konuştuğunu yapan Erbakan hocamız 42 senelik siyasi hayatında konuştuklarının hepsini birer birer yerine getirmiştir. Bütün sloganların bütün fiilen karşılığı olmuştur. Biz de şimdi milli görüşün temsilcileri olarak aynı yolda yürüyen Yeniden Refah Partisi olarak biz de konuştuğumuzu yapacağız diyoruz. Bugün burada saha önce söz verdiğimiz EYT problemini ortadan kaldıracağımıza dair sözümüzü yazılı bir belgeyle noter tasdikli bir taahhütnameyle inşallah basınımıza da takdim etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bugün burada Yeniden Refah Partisi olarak konuştuğumuzu yapıyoruz. Sözümüzün eri olduğunu gösteriyoruz" diye konuştu.

EYT için yeni formül masada: 9 bin ve 7 bin 200 gün detayı Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılan çalışmalarda yeni formüller gündeme geliyor. Son olarak kadınlarda 7.200, erkeklerde ise 9.000 gün formülü öne çıkıyor.

3600, EYT ve sözleşmelilerin kadro talebi! Çalışanın öncelikle 3 sorunu çözülecek 3600 ek gösterge temmuzda yasalaşacak. Kamudaki 500 bin sözleşmeli kadroya alınacak. EYT sorunu da 2023 başında aşılacak.