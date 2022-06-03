Türkiye Gazetesi

Bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Metiner, ay yıldızlı bayrağın Türkiye’de yaşayan herkesin renk ve değerlerini taşıyan ortak sembolü olduğunu söyledi. Dernek Genel Başkanı Mehmet Metiner "Biz demokrasiyi derinleştirmeye çalışacak olan bir derneğiz. Bu ülkede yaşayan dini, dili, ırkı, mezhebi, ideolojisi ve yaşam tarzı ne olursa olsun herkes için koşulsuz demokrasi istiyoruz. Temel hak ve özgürlüklerde eşit olan bir demokratik vatandaşlık anlayışı, derneğimizin olmazsa olmaz önemde gördüğü bir anlayıştır. Bizim elimizde Amerikan silahları yok, üzerimizde Amerikan bayrakları dalgalanmıyor. Biz bu ülkenin Kürtleriyiz. Ama PKK'nın üzerinde Amerikan bayrakları dalgalanıyor. Ellerinde Amerikan silahları ve bu ülkeye karşı uyuşturuluyorlar. Dolayısıyla Amerika'nın Kürtlerine Türkiye'nin Kürtlerini teslim etmeyeceğiz" diye konuştu.

Dernekle de yetinmeyeceklerini ifade eden Mehmet Metiner, bir sonraki adımın vakıf olacağını ifade etti. Açılacak vakıfta öğrencilere burs ve barınma gibi hizmetler sağlanacağı öğrenildi.