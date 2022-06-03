Türkiye Gazetesi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve il binası açılışını yapmak üzere Bolu’ya geldi. İlk ziyaretini merhum hayırsever İzzet Baysal’ın anıt mezarına yapan Babacan, yürüyerek vatandaşlarla bir araya geldi.Burada HDP ve cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorulara da cevap veren Babacan, “HDP ile bizim diyaloğumuz var ama şuanda işbirliği yok” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN BABACAN'A HDP SORUSU

Bir vatandaşın “6’lı masada HDP’nin olup olmadığını merak ediyorum” şeklindeki sorusuna Babacan, “O masada HDP’yi görüyor musunuz?” şeklinde cevap verdi. Vatandaşın, “Altta var, üstte var diyorlar” demesine ise, Babacan, “Yalan söylüyorlar” dedi. Babacan, “HDP ile bizim diyaloğumuz var ama şuanda işbirliği yok” ifadelerini kullandı.

6'LI MASA YORUMU

Babacan, 6’lı masada cumhurbaşkanı adayı olarak bir ismin konuşulmadığını ifade ederek, “Her parti kendi içinde değerlendirmelerini yapıyor. Ama çok açık bir konu var. 6’lı masada ortak cumhurbaşkanı adayıyla ilgili uzlaşma olmazsa DEVA Partisi’nin adayı Ali Babacan’dır” diye konuştu.

‘6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor’ diyen Babacan’dan sert çıkış: Vatandaş bize güvenir mi? 6’lı masada yer alan DEVA Partisi, geçtiğimiz hafta açıklama yaparak seçime kendi logoları ve kendi isimleriyle gireceklerini duyurmuştu. Kararı duyuran Demokrasi ve Atılım Partisi Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 6’lı masanın durumunu değerlendiren Babacan, "6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor. Böyle bir tablo güven oluşturabilir mi, vatandaştan destek alabilir mi? Mümkün değil" yorumunda bulundu. Ali Babacan’ın yorumları ise gündem oldu.

Babacan'ın partisinde asıl hedef hazine yardımı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın kendi parti amb-lemleri ile seçime gireceklerini açıklamasında asıl amacın hazine yardımından faydalanmak olduğu belirtiliyor.

Meral Akşener'den Ali Babacan açıklaması: Millet İttifak’ının dışına çıkan bir durumu yok DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kendi parti ismi ve logosuyla seçime girmesiyle ilgili konuştu. Akşener, "Millet İttifak’ının dışına çıkan bir durumu yok. Parlamenter sistem artı cumhurbaşkanı adaylığı konusunda herhangi bir farklılık yok" açıklamasını yaptı.

6'lı masada ilk ayrılık! Babacan'dan sürpriz seçim kararı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin önümüzdeki seçimlere kendi logosuyla girme kararı aldığını bildirdi.