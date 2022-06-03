Türkiye Gazetesi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakırköy ile Silivri cezaevlerinde 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olayları davasının tutuklularını ziyaret etti. Özel, bu ziyaret sonrası basın açıklaması yaptı. CHP Grup Başkanvekili "Gezi'den dolayı tutuklanan Mücella Yapıcı, Mine Özerden, Çiğdem Mater'i ziyaret ettim. Sabahleyin de Silivri Cezaevi'nde Can Atalay, Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay'a ziyarette bulundum'' dedi.

Akın Gürlek'in Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanmasına tepki gösteren Özgür Özel, cezaevi ziyaretlerinin ana konusunun bu atama olduğunu kaydetti.

VATANDAŞTAN TEPKİ

Öte yandan, açıklama yapılacak alandaki bazı kişiler, kendilerine selam veren Özel'e tepki gösterdi. Bir vatandaş Özel'e, "Ortaklarınıza dikkat edin. Sus diyemezsiniz, bu hareket ne? Vatandaşım, bana 'nasılsınız?' dediğin zaman ben kötüyüm. Sizin yönetim tarzınızdan kötüyüm, ortaklarınızdan kötüyüm, davacıyım, şikayetçiyim. 6'lı yöneteceksiniz ya, yönetime adaysanız ya, ülkeyi yöneteceksiniz ya" dedi.

Büyük devlet böyle yapmaz diyen Özgür Özel'e jet yanıt Ukrayna’dan geldi Çıktığı yayında yetkililerin Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını erken uyarmadığı ve tahliye etmediği yönünde iddialar ortaya atan CHP'li Özgür Özel, o esnada programa Kiev'den katılarak Ukrayna'da olanlara dair açıklama yapan Türk genci tarafından canlı yayında yalanlandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e fırça CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in Kur’ân kurslarına yönelik çirkin sözlerine ilişkin “Diyanet İşleri Başkanlığının, isteyen anne babaların, ailelerin, çocuklarına Kur’ân’ı öğretmeleri kadar doğal bir şey yoktur. Siyaset din, inanç alanına asla girmemeli” dedi.

Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e tepki: Kur'an eğitimine orta çağ zihniyeti demek, karanlık bir CHP zihniyetidir AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş CHP'li Özgür Özel'in Kur'an eğitimine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Kur'an eğitimini Orta Çağ karanlığının bir parçası olarak anlatma zihniyeti, karanlık bir CHP zihniyetidir. Hem helalleşmeden bahsedeceksiniz hem halkın neredeyse tamamının kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim eğitimini Orta Çağ zihniyeti olarak değerlendireceksiniz. " dedi.