Türkiye Gazetesi

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, sığındıkları Azez ilçesinde YPG/PKK’yı protesto ederek topraklarının terörden arındırılmasını istedi. Topraklarına geri dönmek istediklerini belirten Tel Rıfatlılar, "TSK ve Suriye Milli Ordusu'nu topraklarımızın kurtarılmasında destekliyoruz" dedi.

Türkiye sınırındaki Azez ilçe merkezi ve çevresinde yaşayan Tel Rıfatlılar, Azez’in Siccu kavşağında toplandı.

Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, evlerini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'yı protesto ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’ndan operasyonu başlatmasını istedi.

Gösteriye katılan Tel Rıfatlılar "YPG ve Esed rejiminin zulümlerinin bitmesini istiyoruz", "Topraklarımıza geri dönmek istiyoruz", "TSK ve Suriye Milli Ordusu'nu topraklarımızın kurtarılmasında destekliyoruz", "Topraklarımızın terörden arındırılmasını istiyoruz” yazılı dövizler taşıdı.

2016'DA ELE GEÇİRİLDİ

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat'ı ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) ve Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

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Operasyon sinyali ABD'yi harekete geçirdi: Sözcü Kalın'dan kritik görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine olası yeni bir operasyon sinyali vermesinin ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın telefonda görüştü. Kalın görüşmede, Türkiye’nin tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Suriye’ye operasyon sinyali verildi! Türkiye’ye destek geldi: Binlerce savaşçımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar sonrası gözler Suriye’nin kuzeyine çevrildi. Suriye’ye yönelik yeni operasyon sinyalinin verilmesi üzerine Suriye’deki muhalifler Reuters haber ajansına konuştu.

Putin sinyali verdi: İzin vermeye hazırım Rusya Ukrayna savaşı 94. gününde devam ederken Rus ablukasının olası bir gıda krizine neden olacağı endişesi sürüyor. Dünyanın tahıl ambarı Ukrayna’da bulunan binlerce buğday mısır gibi hububatların ihraç edilmesine yönelik Rus lider Putin’le konuşan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

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Suriye'ye operasyon sinyali ABD'yi endişelendirdi Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgüt PKK/YPG’nin kontrol ettiği bölgelere yönelik askerî operasyon sinyali, ABD’yi endişelendirdi.