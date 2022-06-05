Türkiye Gazetesi

Mehmetçik sınırlarımızda Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları kapsamında terör rögütü PKK'yı hem darbe vuruyor hem de göz açtırmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı ve açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB:"Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK'YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.