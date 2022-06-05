Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

75 DAKİKA SÜRE VERİLDİ

Öğrencilerin kendi okulunda girdiği sınav 09.30'da başladı. Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika cevaplama süresi verildi.

İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

2022 LGS soruları ve cevapları sorgulama ekranı: LGS sözel ve sayısal kitapçığı görüntüleme sayfası için tıklayın Milyonlarca 8'inci sınıf öğrencisi zorlu maratonu geride bıraktı, 2022 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. Sınavın ardından en çok merak edilen konu LGS soru kitapçığı oluyor. Soruların doğru cevaplarını öğrenmek ve puanlarını hesaplamak isteyen öğrenciler, LGS sözel soru kitapçığı ve LGS sayısal soru kitapçığı 2022 soru ve cevaplarına ulaşmak istiyor. 2022 LGS Türkçe, Matematik, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı! İşte 2022 LGS soruları ve cevapları...

VELİLER OKUL BAHÇELERİNDE BEKLEDİ

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

SONUÇLAR 30 HAZİRAN'DA BELLİ OLUYOR

Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.