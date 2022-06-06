Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında yaptığı konuşmada, çiftçilere ve memurlara iki ayrı müjde verdi. 3600 ek göstergenin Meclis’e sunulma safhasına geldiğini söyleyen Erdoğan “Toprak Mahsulleri Ofisi, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1.000 TL prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacak” dedi.

Erdoğan, özetle şunları söyledi: Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışlarıyla izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık. Önümüzde, konuttan otomobile, gıdadan elektroniğe, inşaat malzemelerinden tekstile uzanan bir liste var. Piyasaların fiyatlandırma alışkanlığını değiştirmesini sağlayarak hayat pahalılığına bir sınır çekmek için çalışıyoruz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programlar hazırlıyoruz. Seçimlere 1 yıl kala böyle bir tabloyla karşı karşıya bulunmamız işimizi elbette biraz daha zorlaştırıyor olabilir ama 20 yıllık tarihimizde bizim hiçbir işimiz kolay olmadı. Biz bugünlere akrebin kıskacında yoğrularak geldik.

YAYGARA KOPARIYORLAR

Dünyanın en önemli tahıl tedarikçileri Rusya ve Ukrayna’nın aralarındaki savaş sebebiyle ortaya çıkan belirsizlik tarımda kendine özellikle yeterli olmayan ülkeleri çok ciddi şekilde tedirgin ediyor. Hamdolsun Türkiye kendine yetecek ve hatta çoğu üründe dışarıya satacak kadar üretim yapan bir ülkedir. Muhalefet ve mandacı ekonomistler ‘Buğday ithal ediyoruz’ yaygarasını tekrarlamaktan geri durmuyor. Buğday başta olmak üzere çeşitli ham madde kalemlerindeki yüksek ithalat rakamlarının sebebi, kendi kendine yetersizliğimiz değil, ülkemizin dünyanın en büyük gıda ihracatçılarından biri olmasıdır. Yani biz buğdayı kendi ihtiyacımız için değil, onu işleyip tüm dünyaya ürün olarak satmak için ithal ediyoruz. Bu basit gerçeği göremeyenlerin hezeyanlarıyla zihni bulunanların işlerini rahatlatacak bilgileri her fırsatta kamuoyuyla paylaşmaya özen göstermeliyiz.

Emine Erdoğan, gençlerle çevre yürüyüşüne katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gençlerin ve çocukların çevreye verdikleri önemi ve hizmeti gördükçe geleceğe dair ümidinin daha da arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan arpa ve buğday alım fiyatlarını açıkladı AK Parti Kızılcahamam Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere müjdeyi duyurdu. Buğday alım fiyatını açıklayan Erdoğan, "Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve bin lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. Hayırlı olsun.” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisimiz, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1.000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaklar. Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlenmiştir.

3600 EK GÖSTERGE TAMAM

Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclis’in takdirine sunma safhasına getirdik. Yarınki (bugün) Kabine Toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum.

DERTLERİ BEN DEĞİL TÜRKİYE

Sosyal medyada troller vasıtasıyla oluşturulan algılara kesinlikle bakmıyoruz. Statlara sığmayan AK Parti gençliğine bakıyoruz. Akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkâr edemeyeceği bir gerçektir ki dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye’ye saldırıyor demektir. Dünyada her kim AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı kötülüyorsa aslında Türkiye’yi hedef alıyor demektir. Ülke içindeki aparatların tek yaptıkları, ellerine tutuşturulan senaryolardaki rollerini oynamaktır. İşte bunun için diyoruz ki, CHP’nin başındaki zat da onun kurduğu masanın çevresinde oturanlar da altına gizlenenler de birer kukladan ibarettir. Ama şunu çok açık net söylüyorum, biz asıl kavgamızı onların ağababalarına karşı veriyoruz.

ÜSLUBUMUZ SERTLEŞİYOR

Türkiye’nin felaketi pahasına kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlar hiçbir zaman bu kadar hırslı ve cüretkâr değillerdi. Biz bunlarla mücadele ederken bazen üslubumuzu ve tavrımızı sertleştirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Emin olun bu sertliğin tek sebebi, milletimize karşı mesuliyetimizdir.