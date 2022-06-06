Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Artık birçok kişi, çalışmayıp sosyal medya üzerinden para kazanmak istiyor. Bunun için kimi yeteneklerini, kimi kendini, kimi çocuklarını kullanıyor. Bu durum ise uzun süredir hükûmetin dikkatini çekiyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesi milletvekillerine bir sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konunun takibi için Sosyal Medya Çalışma Grubu kurduklarını söyledi.

Grubun dokuz ayrı ekiple 7/24 sosyal medyayı izlediğini belirten Bakan Yanık “Çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek, onlara zarar verecek içeriklerin peşindeyiz. Olumsuz paylaşımları gördüğümüz zaman ilgili kurumları harekete geçiriyoruz. Ne kadar hızlı sonuç alırsak o kadar çabuk amacımıza ulaşmış oluyoruz. Fakat dijital platformlar seri hareket kabiliyetine sahip. Bir video 10 saniye içinde dünyanın her tarafından görülebiliyor” dedi. Ailelerin çocuklarını kullandığını belirten Yanık “Maalesef son zamanlarda ebeveynler çocuklarını ticari ürün gibi pazarlamaya başladı; Youtube kanalı, Instagram sayfası açıyorlar. Bu bir istismardır. Birini yakaladığımızda kapattırıyoruz. On dakika sonra bir bakıyoruz, başka bir isimle hesap açmışlar. Bu yüzden asıl mesele farkındalık oluşturmak. Toplum, çocuğa, insana bakışını, bu anlamda yeni araçları nasıl kullanması gerektiği bilgisine sahip olmalı” diye konuştu.

Burun estetiğine sosyal medya etkisi Opr. Dr. Emel Peru Yücel, sosyal medya nedeniyle burun estetiğine talebin arttığını söyledi.

Facebook rekora koşuyor: Sosyal medyanın amiral gemisi hız kesmiyor Sosyal medya devi Facebook, kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Son yıllarda popülaritesini Instagram ve TikTok'a kaptırsa da uygulamanın aktif kullanıcı sayısının 3 milyara yaklaştığı ortaya çıktı.