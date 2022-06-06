Türkiye Gazetesi

Haziran ayına girmekle beraber sıcak havalar etkisini arttırmış ve son günlerde hava sıcaklıkları bunaltıcı dereceye geldi. Meteoroloji'den ise sıcaklardan bunalanları sevindirecek bir haber geldi ve bugünden itibaren yurdun biirçok kentinde sağanak yağışların etkili olacağı açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz, (Eskişehir ve Sivas hariç) İç Anadolu ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Göller Yöresi, (Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı ve Hakkâri çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

DOĞU'DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU BÖLGESİNE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Bölgede görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra il geneli ile gece saatlerinde kuzey kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri (Dikili, Bergama ve Kınık) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu 3

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: 12 derece yükselecek Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkarak, 12 derece kadar yükselecek. Sıcaklık Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34 dereceyi görecek.

Meteoroloji'den sağanak ve toz fırtınası uyarısı | 3 Haziran 2022 hava durumu Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre yurt genelince bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile 6 ilde sağanak yağışlı. Öte yandan Suriye'den gelen toz fırtınası için hem valilikler hem de meteoroloji 'dikkatli ve tedbirli olun' çağrısı yapıyor.

Meteoroloji uyardı! Suriye’den geliyor... 4 bölgeye çamur yağacak! Meteoroloji, Suriye kaynaklı toz taşınımı konusunda uyararak; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.